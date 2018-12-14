رياضة | دوري بلس hd .. مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت live اون لاين في كورة لايف اونلاين بجودة عالية

نرصد لكم رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر الأسطورة يلا شوت دوري بلس في الجولة 14 من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث سنضع قبل بداية المباراة روابط مشاهدة اللقاء يوتيوب سريعة.

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة النصر والرائد أون لاين اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر ديسمبر في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة النصر والرائد مجاناً عبر قناة ksa sports صاحبة حقوق البث المباشر والحصري لجميع مباريات البطولات السعودية.

دوري بلس النصر والرائد مباشر

تأتي مباراة النصر والرائد ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر، حيث يحتل نادي النصر وصافة الترتيب خلف الهلال المتصدر برصيد 16 نقطة، وفي حال نجح العالمي في تحقيق الفوز على الوحدة ضمن لقاء اليوم، سيرتفع رصيده من النقاط إلى 28.

النصر والرائد بث مباشر

وتبدأ مباراة النصر والوحدة مساء اليوم الجمعة وسط شائعات عن اقتراب تولي المدير الفني جارديم صانع نهضة فريق موناكو المهام التدريبية للعالمي، وهو المدرب الذي نجح في تحقيق الدوري الفرنسي والصعود لنصف نهائي دوري الأبطال وصناعة جيل من اللاعبين أبرزهم مبابي ومارسيال، لكن الأمر لم يحسم بعد فهناك مفاضله مع مواطنه فيتوريا.

رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد

سنضع لكم قبل بداية المباراة رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي بث مباشر.

المباراة تأتي في وقت لم يستقر فيه نادي النصر على المدرب الذي سيقود الفريق الفترة المقبلة، بعد إقالة مدرب الفريق كارينو قبل شهر من الآن بسبب خسارته في مباراتي اتحاد العاصمة وأهلي جدة.

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