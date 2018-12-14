كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الرائد والنصر جوال بث مباشر مباراة النصر والرائد اليوم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي اليوم الجمعة فريقا النصر والرائد، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وتقام تلك المباراة في تمام الساعة 3:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 2:05 مساءً بتوقيت القاهرة.
ويسعى نادي النصر السعودي في الفوز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما يرغب فريق الرائد في تقديم أداء مميز وبقاء الفريق بالدرجة الأولى.
وسيتم إذاعة مباراة النصر والرائد مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.
كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري السعودي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مشاهدة مباراة الرائد والنصر جوال بث مباشر مباراة النصر والرائد اليوم في الدوري السعودي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .