رياضة | مصر مرشحة لاستضافة بطولة التضامن الإسلامي الدولية 2025

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر مرشحة لاستضافة بطولة التضامن الإسلامي الدولية 2025 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو الاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد العربي أنه عقد عصر اليوم بمقر وزارة الشباب والرياضة لقاء موسع مع ضيوف مصر من اعضاء الاتحادات الإقليمية والدولية المشاركين في بطولة التضامن الدوليه والبطولة العربيه لرفع الأثقال واعربوا جميع الوفود بحفاوة الاستقبال والإشادة بحسن التنظيم والإقامة في مصر وأنهم يرشحون القاهرة لاستضافة العديد من البطولات الدوليه في لعبة رفع الاثقال .

ومن جانبه أكد محمد حسن جلود الأمين العام للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ان مصر «ام الدنيا» نجحت بدرجة امتياز في تنظيم البطولة العربيه والتضامن الدوليه لرفع الأثقال وكان المستوي الفني عالي جدا لدرجة تحطيم أرقام عالمية علي أيدي العربية غفران التونسية بجانب الأداء العالي للأبطال المصريون سارة سمير ومحمد ايهاب واتوقع ميداليتين اولمبيتان في طوكيو احدهما ذهبية واخري فضية او برونزية.

وأوضح "جلود" ان مصر مرشحة لاستضافة العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة منها بطولة افريقيا والعالم للناشئين وهناك اتفاق مبدئي مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي إستضافة بطولة التضامن الإسلامي 2025 وان مصر الاجدر لتنظيم مثل هذه البطولات الدوليه والقاريه