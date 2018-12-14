الان تتابع العالمي أمام الرائد.. والتعاون يستضيف الفيحاء في كأس الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يستضيف فريق النصر “العالمي”، نظيره الرائد، اليوم، في مواجهة قوية شعارها الثقة في الفوز من جانب كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في تمام الساعة 3:05 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها مباشرة وحصريا قناة ksa sport 1 HD .

ويخوض العالمي المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة، بقيادة مدربه هيلدر، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق أمام الهلال، في ديربي الرياض بالجولة الماضية، ليوقف قطار انتصارات الزعيم ويضيف نقطة لرصيده بعد تألقه لاعب الوسط المغربي نور الدين أمرابط.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الرائد مباراته ضد النصر بثقة وهدوء، بعد التعادل مع الأهلي صاحب المركز الثاني في الجولة الماضية، فيما يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة بينما النصر في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، يلتقي فريق التعاون مع نظيره الفيحاء، في تمام الساعة 3:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويعود التعاون الذي يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة، للعب على ملعبه ووسط جماهيره، بعد فترة غياب استمرت 63 يوما، حيث كانت آخر مباراة له على ملعبه يوم 5 أكتوبر الماضي أمام الشباب، والتي تعادل فيها بنتيجة 1-1، في الجولة الخامسة للدوري.

ومن جانبه، دعا محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، جماهير فريقه بالحضور ومساندة الفريق الملقب بسكري القصيم، ونشر القاسم عبر حسابه في “تويتر”، صورا لجماهير الفريق، وعلق عليها قائلا “كلنا مشتاقين لكم جمهور التعاون، إذا أنتم مثلنا مشتاقين الوعد يوم الجمعة بإذن الله”، وأضاف: “يكفي فراق 63 يوما”.

بينما أجرى فريق الفيحاء، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، مرانه، أمس، مركزا على عمليات الإحماء والتمارين اللياقية والعضلية تحت إشراف رادينكو بانتوفيتش مدرب اللياقة البدنية، وتخلف ثنائي الفيحاء عبدالله كنو، ونواف الصبحي مرافقة بعثة الفريق لمواصلة برنامجهم التأهيلي.