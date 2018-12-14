شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستهل الأهلي مشواره بدوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخ مشاركاته؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بالنسخة الجديدة من رابطة دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، بمواجهة حيما الاثيوبي، مساء اليوم لجمعة، بملعب برج العرب بالاسكندرية، بذهاب دور الـ 32 للمسابقة.

ونرصد من خلال التقرير التالي تاريخ الأهلي في دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا على مدار مشاركاته بالمسابقة تحت مسميها الماضي والحالي.

المشاركة الأولى في 1976 تم استثناء الأهلي من المشاركة في هذا الدور وشارك بدايةً من دور الـ 16.

المشاركة الثانية في 1977 تخطى الأهلي عقبة هورسيد الصومالي بالتعادل خارج ملعبه 1/1 والفوز في القاهرة بثلاثية نظيفة.

المشاركة الثالثة للأهلي بدوري الأبطال 1981 تمكن خلالها في دور الـ 32 من منافساتها من تخطي عقبة أبالوهيا الكيني بالتعادل في نيروبي 1/1، والفوز في القاهرة بثلاثة أهداف دون رد.

المشاركة الرابعة لأصحاب الرداء الأحمر في 1982 أزاح خلالها بطل مصر فريق الأشغال الصومالي بالتعادل سلبياً خارج الديار والفوز بهدف في القاهرة.

انتصار شاق للأهلي في دور الـ 32 لدوري الأبطال 1983 في مشاركته الخامسة، فاجتاز عقبة المريخ السوادني بنتيجة (1/0) في مجموع مباراتي الذهاب والاياب.

يعود الأهلي للمشاركة في دوري الأبطال في مرة سادسة عام 1987 ويفترس الفهود السود الرواندي برباعية نظيفة بالقاهرة وتعادل في كيجالي بنتيجة (1/1).

وبنيتجة (4/0) يتخطى الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني في مجموع مباراتي الذهاب والاياب لدور الـ 32 للمسابقة القارية في نسخة 1988 في المشاركة السابعة له.

وبسهولة بالغة يجتاز الأهلي عقبة الاتحاد الليبي في دور الـ 32 لدوري الأبطال 1990، فيفوز في القاهرة بخماسية نظيفة وفي طربلس بثلاثية نظيفة أيضاً.

المشاركة التاسعة للأهلي بدوري الأبطال 1991، انسحب خلالها منافسه داشن بروري الاثيوبي من دور الـ 32 للمسابقة.

وبعد غياب بسبب مقاطعة المسابقات القارية، يعود الأهلي في مشاركة عاشرة بدوري الأبطال في عام 1998، وهي النسخة الأولى التي شهدت وداع الفريق الأحمر من دور الـ 32 وذلك على يد البن الاثيوبي بعد التعادل في أديس أبابا (1-1) وفي القاهرة بنتيجة (2-2).

المشاركة الحادية عشر في نسخة 1998 يجتاز الأهلي فريق ماجي ماجي التنزاني بنتيجة (5/0) في مجموع مباراتي الذهاب والاياب.

المشاركة الثانية عشر في نسخة 2000 يتخطى الأهلي فريق توسكر اليكيني بالفوز بنتيجة (3/1) في القاهرة والخسارة بهدف نظيف خارج ملعبه.

وفي 2001 يتكن الأهلي من اجتياز عقبة ريد سي الاريتري بنتيجة (3/1) في مجموع مباراتي الذهاب والاياب لدور الـ 32 لدوري الأبطال.

المشاركة الرابعة عشر في نسخة 2002 يمر الأهلي أمام فريق فاستاك الكيني بصعوبة بعد الفوز في القاهرة بنتيجة (2/1) والتعادل سلبياً في نيروبي.

للمرة الثانية في تاريخ الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 32 وذلك على يد الهلال السوداني في نسخة 2004 بخسارة في القاهرة بهدف والتعادل سلبياً في الخرطوم.

ويقسو الأهلي على فيلا الأوغندي في دور الـ 32 لرابطة دوري الأبطال 2005 بسداسية نظيفة بالقاهرة في الاياب عقب تعادل سلبي خارج دياره بالذهاب.

المشاركة السابعة عشر في نسخة 2006 يفوز الأهلي بالدور الأول على توسكر الكيني ذهاباً إياباً بنتيجتي (2/0) و(3/0).

ويستهل الأهلي مشواره في دوري الأبطال 2007 بالفوز على هايلاندرز الزيمبابوي بثنائية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والاياب.

وينسحب التحرير الاريتري أمام الأهلي في دور الـ 32 لرابطة دوري الأبطال 2008 ويصعد بطل مصر مباشرةً لثمن النهائي.

المشاركة رقم 20 تشهد استهلال الأهلي مشواره بدوري الأبطال 2009بالفوز ذهاباً اياباً على حساب يانج افريكانز التنزاني بنتيجتي 1/0 و3/0.

نسخة 2010 من دوري الأبطال يتخطى الأهلي خلالها جانرز الزيمبابوي بالفوز بهدفين نظيفين بالقاهرة بعد الخسارة بهدف دون رد في الذهاب.

المشاركة الثانية والعشرين للأهلي بدوري الأبطال 2011 تشهد مواجهة في دور الـ 32 أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي ويحسم الأحمر بطاقة الترشح لثمن النهائي بنتيجة (2/1) في مجموع المباراتين.

المشاركة رقم 23 في نسخة 2012يستهل الأهلي مشواره بتخطي عقبة البن الاثيوبي بتعادل سلبي في أديس أبابا وفوز بثلاثية نظيفة في القاهرة

ويفوز الأهلي ذهاباً إياباً على حساب توسكر الكيني بنتيجة (4/1) في مجموع مباراتي دور الـ 32 لدوري الأبطال 2013.

وللمرة الأولى في تاريخه يحتكم الأهلي لركلات الترجيح أمام منافسه بدور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا وذلك في نسخة 2014 أمام يانج أفريكانز التنزاني، حيث فاز كل فريق بملعبه بهدف نظيف، وتخطى بطل مصر نظيره التنزاني بركلات الترجيح.

ويفوز الأهلي ذهاباً إياباً بنتيجة واحدة هي 2/0 على حساب الجيش الرواندي بدور الـ 32 لرابطة دور الأبطال نسخة 2015.

المشاركة رقم 27 للأهلي بدوري الأبطال 2016 تشهد اصطدامه بريكرياتيفو الأنجولي ويتعادل بطل مصر سلباً في لواندا ويفوز بالقاهرة بثنائية.

ويتخطى الأهلي عقبة بيدفست الجنوب أفريقي في 2017 بالفوز في القاهرة بهدف نظيف والتعادل سلباً خارج ملعبه.

المشاركة رقم 29 والأخيرة للأهلي بدوري الأبطال شهدت تفوقه في الدور الأول للمسابقة في نسخة 2018 على مونانا الجابوني برباعية نظيفة في القاهرة وفوز اّخر على ملعب المنافس بنتيجة (3/1).