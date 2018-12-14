تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الجمعة الموافق 14 - 12 - 2018، العديد من المباريات الهامة فى مختلف الملاعب العالمية، وأبرزها مواجهة الأهلى وجيما أبا جيفار الأثيوبي فى الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ونستعرض أبرز المباريات التى تقام بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

سيلتا فيجو × ليجانيس – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

الأهلى × جيما أبا جيفار الأثيوبي – السادسة مساء – على قناة الأهلى

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

نورنبيرج × فولفسبورج – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

شيفيلد يونايتد × وست بروميتش ألبيون "أحمد حجازى" – العاشرة إلا ربع مساء