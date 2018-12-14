شكرا لقرائتكم الجبلاية تفتح ملف مديونيات الأندية فى اجتماع الإثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة على فتح ملف مديونيات الأندية فى اجتماعه المقبل الذى تقرر اقامته الأثنين المقبل بمقر الجبلاية وذلك بعد وصول المستحقات المالية التى يستحق تحصيلها من الأندية المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز ما يوازى 14 مليون جنيه من نادي الأهلي والزمالك، و930 ألف جنيه على المقاولون العرب، وانبى 541 ألفا، ونادى الاتحاد السكندرى 5.5 مليونا، والاسماعيلى 4 ملايين والمصرى 2.8 مليونا، ومصر المقاصة 514 ألف جنيه .

كما يطالب اتحاد الكرة أندية الدورى تسوية المديونيات التى يستحق تحصيلها سواء من نسبة البث الفضائى، أو نسبة الـ3 % التى يحصلها لتوثيق عقود وانتقالات اللاعبين بين الأندية المختلفة ، ويسعى اتحاد الكرة الى غلق ملف المديونيات خاصة وان الموسم اقترب من المنتصف، وذلك لسد عدد من الملفات المؤجلة أبرزها مستحقات الحكام المتأخرة عن الموسم الحالى بعد مطالبة عصام عبد الفتاح عضو المجلس السابق ضرورة حصول حكام الدرجة الأولى والممتاز على مباريات الموسم الجارى.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل الاتحاد، فإن مجلس الجبلاية سيضع ملف المديونيات على أولوية جدول أعماله فى الاجتماع المقبل والذى تقرر اقامته الأثنين المقبل بمقر الاتحاد، وذلك بالتزامن مع شروط القيد الشتوى التى سيتم ارسالها للأندية قبل فتح باب القيد يناير المقبل ، كما وضع مجلس الجبلاية على جدول أعماله فى الاجتماع المقرر مناقشة التصور النهائى لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والذى يشير الى امكانية انهاء بطولة الدورى الممتاز قبل نهاية أغسطس المقبل، بالاضافة الى الفترة التى يمكن منحها للمنتخب فى الأجندة الدولية المقبلة فى ظل الرغبة القوية للفراعنة فى خوض ودية جديدة فى مارس المقبل.