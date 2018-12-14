شكرا لقرائتكم تأجيل 5 مباريات بالدوري الفرنسي بسبب "السترات الصفراء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل 5 مباريات في المسابقة الأسبوع المقبل؛ بسبب مخاوف أمنية عقب الاحتجاجات من قبل متظاهري "السترات الصفراء" ليتقلص برنامج المسابقة للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاءت مباراة باريس سان جيرمان على ملعب "ديجون" السبت المقبل، ضمن المباريات المؤجلة فضلا عن مباراة أميان مع أنجيه ونانت مع مونبلييه.

وتأجلت أيضا مباريات أولمبيك مارسيليا، مع بوردو وجانجون مع ستاد رين يوم الأحد المقبل.

وقالت الرابطة في بيان: "مع استمرار المخاوف الأمنية تقرر تأجيل مباريات ضمن الجولة الـ18 مقررة في ديجون ونانت وأميان وجانجون ومارسيليا الأسبوع المقبل، بينما تغيرت مواعيد المباريات المقررة في نيس وكان".

وتأجلت مباراة كان مع تولوز إلى يوم الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بينما ستجرى مباراة نيس وسانت إيتيان يوم الأحد 16 من الشهر ذاته؛ لتجنب تزاحم المباريات المؤجلة.

وتبدأ العطلة الشتوية في الدوري الفرنسي يوم 22 من الشهر الحالي وتستمر حتى 12 يناير/كانون الثاني المقبل.

وألغيت 6 من 10 مباريات في الجولة الماضية؛ بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.