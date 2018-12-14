شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو ومعلول واجاي في مران مستبعدي الأهلي عن مواجهة جيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد حسين عبد الدايم مخطط أحمال الأهلى مران اللاعبين المستبعدين لفريقه من مواجهة جيما الإثيوبي، والمقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة. شارك في المران كل من وليد ازارو جونيور اجاي وعلي معلول وصالح جمعة وأحمد الشيخ وعمرو جمال وأحمد علاء ومحمود الجزار وأحمد ريان واكرم توفيق واحمد حمدي وعمرو بركات وباسم علي وصبري رحيل. ويواجه الأهلي فريق جيما الإثيوبي مساء اليوم الجمعة وبالتحديد في السادسة مساء علي ملعب برج العرب بالاسكندرية، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا.

مرااان الاهلي



مران الاهلي

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