شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. جيرالدو .. صاروخ أنجولا المنتظر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الأهلى طرفاً قوياً فى صفقة المهاجم الانجولى جيرالدو دا كوستا صاحب الأصول البرازيلية، الذى تألق بشكل لافت للنظر وقاد فريقه لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى النسخة الأخيرة.

ويتنافس أكثر من نادً على خدمات جيرالدو أبرزهم الأهلى والترجى التونسى والهلال السودانى، حيث يُجيد الظهير الأنجولى بقدميه اليُمنى واليثسرى، وكذلك فى الجناح الأيمن والأيسر، علما بأن عقد اللاعب ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

ورغم أن اللاعب الأنجولى شارك مع أول أغسطس مؤخراً فى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا بما يعنى أنه لن يُشارك مع الأهلى فى البطولة الأفريقية الجديدة التى يستهل بطل مصر منافساته فيها اليوم الجمعة، بمواجهة جيما أبا جعيفر الأثيوبى إذا ما أنهى الأهلى الصفقة رسمياً، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء قرروا الدخول فى مفاوضات رسمية مع أول أغسطس لضم اللاعب.

الأنجولي جيرالدو صاحب الـ 27 عاما يلعب في مركز الجناح والمهاجم الوهمي، شارك من قبل مع فريق أتلتيكو جيونينسي البرازيلي في الدرجة الثانية قبل أن ينضم لفريق أول أغسطس الأنجولي ويتألق في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي وسجل الجناح الأنجولي 4 أهداف وصنع هدفين خلال مشاركته في 10 مباريات في إفريقيا الموسم الماضي.

جيرالدو شارك بالفعل مع فريق أول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وتحديدا في الدور التمهيدي ، الجناح الأنجولي شارك أمام أوثو دويو الكونجولي في الدور التمهيدي من التصفيات ونجح في تسجيل هدفين.



جيرالدو يقترب من الاهلى



جيرالدو