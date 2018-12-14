شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحد جماهير الزمالك: نتواجد أمام النادي من السابعة صباحا للحصول على التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد أحد مشجعي نادي الزمالك أنه حرص على التواجد أمام بوابات النادي منذ السابعة صباحا، وذلك لشراء تذاكر مباراة الفريق التي تجمعه بالقطن التشادي .

و شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة اقبالا كثيفا من جماهير نادي الزمالك لشراء تذاك مباراة القطن .

ووزع مسئولو الزمالك، جزءًا من التذاكر مساء الخميس مدون عليها أن المباراة فى برج العرب إلا إن بعد القرار الرسمى بإقامة اللقاء فى بتروسبورت قرر الأبيض تغيير تلك التذاكر للجمهور فى الثامنة من مساء الجمعة.

ويطرح الزمالك، باقى التذاكر استعدادا للمواجهة بداية من الثامنة صباح اليوم الجمعة حتى الثانية عشر من ظهر اليوم ذاته حيث ستسمر عمليات البيع لمدة 4 ساعات.