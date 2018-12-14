شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. زحام أمام بوابات الزمالك لشراء تذاكر مباراة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة اقبالا كثيفا من جماهير نادي الزمالك لشراء تذاك مباراة القطن التشادي المقرر لها السابعة من مساء غداً ، السبت، بإستاد بتروستبروت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 6 آلاف مشجع زملكاوى لمباراة القطن التشادى، وطرحت الإدارة البيضاء تذاكر اللقاء بالأسواق لكافة الجماهير الراغبة فى الحضور قبل المباراة بـ 24 ساعة وذلك بعد حل أزمة الملعب حيث كان من المقرر نقل المباراة إلى برج العرب لكن الفريق التشادى رفض نقل المباراة بعد وصوله مساء أمس ،الخميس، للقاهرة وهو ما أدى إلى إعادتها إلى بتروسبورت مرة أخرى

ووزع مسئولو الزمالك جزءً من التذاكر مساء الخميس مدوّن عليها إن المباراة فى برج العرب إلا إنه بعد القرار الرسمى بإقامة اللقاء فى بتروسبورت قرر الأبيض تغيير تلك التذاكر للجمهور ويطرح مسئولو القلعة البيضاء باقى التذاكر بداية من الثامنة صباح اليوم حتى الثانية عشر من ظهر اليوم ذاته حيث ستسمر عمليات البيع لمدة 4 ساعات.