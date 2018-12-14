شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسمح بدخول الجماهير إلى النادى لشراء تذاكر مباراة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سمح مسئولو نادي الزمالك بدخول بعض الأعداد من جماهير النادي الأبيض إلى داخل النادي، لشراء تذاكر مباراة الفريق الأبيض مع القطن التشادي.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة اقبالا كثيفا من جماهير نادي الزمالك لشراء تذاكر المباراة .

ووزع مسئولو الزمالك، جزءً من التذاكر مساء الخميس مدون عليها إن المباراة فى برج العرب إلا أن بعد القرار الرسمى بإقامة اللقاء فى بتروسبورت قرر الأبيض تغيير تلك التذاكر للجمهور فى الثامنة من مساء الجمعة.

ويطرح الزمالك، باقى التذاكر استعدادا للمواجهة بداية من الثامنة صباح اليوم الجمعة حتى الثانية عشر من ظهر اليوم ذاته حيث ستسمر عمليات البيع لمدة 4 ساعات.