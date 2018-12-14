التشكيل المتوقع.. الأهلي يحل أزمته الدفاعية أمام جيما بنيدفيد وهاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به فريق جيما أبا الإثيوبي، في مستهل مشوار المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة مواجهته الإفريقية الأولى في دوري الأبطال 2018-19 في السادسة مساءً على استاد برج العرب، في محاولة جديدة للفوز باللقب التاسع في تاريخه.

وسيعتمد يوسف على محمد هاني في مركز قلب الدفاع بسبب إصابة سعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة، فيما سيلعب كريم نيدفيد كظهير أيمن في ظل غياب أحمد فتحي.

وقد يعود حسام عاشور قائد الفريق للظهور في مباراة الليلة، بعد غيابه عن المشاركة طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة، مع استمرار وجود شريف إكرامي كحارس مرمى.

ويأتي التشكيل المتوقع بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن أشرف.

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية.

وسط الهجوم: وليد سليمان وناصر ماهر ومحمد شريف.

وفي الهجوم: مروان محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر المباراة النهائية للنسخة الماضية لدوري الأبطال أمام الترجي التونسي، ليسعى الفريق الأحمر خلال الموسم الجاري لاقتناص لقبه الغائب منذ عام 2013.