منافس مصر.. جنوب إفريقيا تطلب تنظيم أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن اتحاد كرة القدم الجنوب إفريقي تقدمه بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

وقال دومينيك تشيمهافي المتحدث باسم الاتحاد، في تصريحات لوكالة "فرانس برس": تقدمنا بالوثائق المطلوبة، والقرار الآن متروك في يد الكاف ليقرر مستضيف المسابقة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة تقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة، فيما قد تعد هذه المرة هي الثانية لجنوب إفريقيا.

وسيغلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باب الترشيحات لاستضافة "كان 2019" مساء اليوم الجمعة.

وسيتم اختيار البلد المنظم للبطولة الإفريقية التي تقام لأول مرة صيفًا، خلال جمعية عمومية استثنائية تُعقد في داكار يوم التاسع من شهر يناير المقبل.

يُذكر أن تلك النسخة هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، وتنطلق فعالياتها في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2019.