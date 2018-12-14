رياضة | مصر تتربع علي عرش البطولة العربيه والتضامن الدوليه لرفع الأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتربع علي عرش البطولة العربيه والتضامن الدوليه لرفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم البطولة العربية والتضامن الدولية لرفع الأثقال والتي أقيمت في بالقاهرة في الفترة من 8ديسمبر الجاري حتي 14من نفس الشهر بالصالة المغطاة رقم 3 بحضور امين عام اتحاد التضامن الإسلامي محمد بن صالح القرناس وأمين عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال و رئيس الاتحاد العربي ومحمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام ورئيس الاتحاد الأفريقي خالد المهلهل والعديد من رؤساء الاتحادات الرياضية.

وتم اختيار بالأغلبية الأولمبي المصري محمد ايهاب كأفضل لاعب في البطولة وتم اختيار العالميه ساره سمير كأفضل لاعبه في البطولة والتونسية غفران كأفضل ناشئة في البطولات العربية والتضامن الدوليه.

ونجح المنتخب المصري في اقتناص المراكز الأولي في كافة المشاركات سواء في البطولة العربيه او التضامن الدوليه

وأسفرت النتائج عن فوز مصر بكأس البطوله في التضامن الدوليه وجاءت تركيا في المركز الثاني بينما جاءت أوزبكستان في المركز الثالث .

.في مسابقة الرجال "التضامن"حصدت مصر علي المركز الأول وتركيا الثاني والسعودية الثالث .

وفي البطوله العربية الشابات مصر الأول ،المغرب الثاني،والجزائر الثالث.

للشباب مصر في المركز الأول ،السعوديه الثاني،الأردن المركز الثالث.

ناشئات،مصر الأول ،الجزائر الثاني،المغرب الثالث.

رجال ،مصر الأول،المغرب في المركز الثاني،الجزائر في المركز الثالث.

وكان برنامج الحفل قد شهد حضور جميع الفرق المشاركه تخللها فقرات فنية من فرقه كورال وزارة الشباب والرياضة وكان هناك استجابة شديد من الحاضرين أبطال رفع الاثقال المشاركين في البطوله العربية والتضامن الدولية.