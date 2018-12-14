رياضة | نيمار: خروج البرازيل من مونديال روسيا الأسوأ في 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار: خروج البرازيل من مونديال روسيا الأسوأ في 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهاجم البرازيلي نيمار، أنه لم ينسى حتى الآن خروج منتخب بلاده من ربع نهائي مونديال روسيا 2018 على يد بلجيكا.

وقال نيمار في فيديو دعائي نشره على قناته بموقع يوتيوب: "لم أنس الأمر بعد.. كأس العالم لا يزال في ذهني.. كانت شيئاً أريده كثيراً.. خضت البطولة بعد إصابة خطيرة تجاوزتها كي أكون حاضراً في تلك اللحظة التي نفوز بها باللقب، ولكن هذا لم يحدث هذه المرة".

وقال نيمار في الفيديو إنه يتمنى تحقيق حلمه وأن يتوج ببطولة العالم في مونديال 2022.

وقال: "سوف أكرس الأربعة أعوام المقبلة للوصول إلى المونديال.. ومن يعلم ربما نحضر الكأس للبرازيل".

وأكد نيمار أن حلمه المهني أن يفوز بكأس العالم، أما على الصعيد الشخصي فكان أن ينجب ابناً، وهو الأمر الذي حققه قبل سنوات بالفعل.