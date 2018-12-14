رياضة | السنغال تتحدى طموح نيجيريا في نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السنغال تتحدى طموح نيجيريا في نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم الجمعة منتخب مصر مع نظيره المغربي، في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، المقامة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري بنتيجة 7-6 في اللقاء الذي جمعهما أول امس في الدور نصف النهائي من البطولة، بينما سقط المنتخب المغربي أمام نظيره السنغالي بسباعية.

وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصرا يلتقي المنتخب السنغالي مع نظيره النيجيري لتحديد الفريق الفائز باللقب ووصيف البطولة، بعدما ضمن المنتخبين التأهل لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية.

ومن المنتظر أن يحضر مباريات اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وعدد من أعضاء اتحاد الكرة المصرى أبرزهم خالد لطيف المشرف على منتخب الكرة الشاطئية، ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى عضوا المجلس.

وتنظم شركة بريزنتيشن سبورت صاحبة حقوق الرعاية للبطولة حفلا مصغرا عقب انتهاء المباراة النهائية لتكريم الفرق أصحاب المراكز الثلاث الأولى، وتسليم كأس البطولة للبطل والجوائز والميداليات والتقاط الصور التذكارية في ختام البطولة.