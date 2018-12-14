رياضة | قناة مفتوحة تعلن إذاعة لقاء الأهلي وجيما الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تعلن إذاعة لقاء الأهلي وجيما الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي المصري ضد نظيره فريق جيما ابا جيفار الأثيوبي، اليوم الجمعة 14-12-2018 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت قناة النادي الأهلي عن إذاعة هذا اللقاء حصريا على قناة الفريق على قمر النايل سات، بينما تقوم مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية بإذاعة البطولة من دور المجموعات.

وخسر النادي الأهلي البطولتين الماضيتين في دور النهائي، حيث انهزم في عام 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي، بينما فشل في الفوز بالبطولة الموسم الماضي في موسم 2018.

ويعد التشكيل المتوقع للنادي الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي -

الدفاع: كريم وليد - محمد هاني - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - ناصر ماهر - محمد شريف

الهجوم: مروان محسن.

يسعى الاهلي في لقاء اليوم إلى تحقيق فوز مريح يسهل مأمورية المارد الأحمر في لقاء الإياب أمام بطل إثيوبيا، ويتسلح الأهلي في لقاء اليوم 10 ألاف مشجع بعد حصول مسؤولي النادي على المواقفات الأمنية.

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