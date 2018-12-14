شكرا لقرائتكم أبو ريدة ورئيس "كاف" يحضران نهائى أفريقيا للكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وخالد لطيف عضو الجبلاية، اليوم المباراة التى تجمع منتخبى نيجيريا والسنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية، المقامة حاليا فى شرم الشيخ. وتأهل منتخبا السنغال ونيجيريا لكأس العالم بعدما ضمنا اللعب فى المباراة النهائية، حيث يتأهل للمونديال صاحبا المركزين الأول والثانى. يذكر أن منتخب مصر للكرة الشاطئية كان ضمن المجموعة الأولى مع نيجيريا والمغرب ومدغشقر.

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