شكرا لقرائتكم مصر تواجه المغرب فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى فى الواحدة والربع ظهر اليوم الجمعة، منتخبا مصر والمغرب لتحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية، المقامة حاليا فى شرم الشيخ.
ويغيب المنتخبان عن بطولة كأس العالم فى براجواى 2019 ، حيث تأهل منتخبا السنغال ونيجيريا بعدما ضمنا اللعب فى المباراة النهائية، حيث يتأهل للمونديال صاحبا المركزين الأول والثانى.
يذكر أن منتخب الشاطئية كان ضمن المجموعة الأولى مع نيجيريا والمغرب ومدغشقر.
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