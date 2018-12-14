شكرا لقرائتكم الزمالك يحذر جماهيره من إشعال الشماريخ قبل مواجهة بطل تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو نادى الزمالك تحذيرات للجماهير البيضاء المنتظر حضورها لمباراة القطن التشادى من استخدام الشماريخ حتى لا يتعرض النادى لعقوبات من جانب الاتحاد الأفريقى "الكاف". وينتظر حضور 10 آلاف مشجع زملكاوى لمباراة الزمالك والقطن الكاميرونى المقرر لها غدا السبت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . ويؤكد مسئولو الزمالك ضرورة التزام الجماهير خلال المباراة لتجنب عقوبات الكاف التى قد تصل لحرمان الجمهور من حضور المباريات الأفريقية المقبلة وطالبوهم بالالتزام بالتشجيع المثالى ومؤازرة الفريق دون الخروج عن النص .

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