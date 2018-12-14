شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد حسن كوكا يحتفل بفوز أولمبياكوس على الميلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد حسن كوكا، لاعب فريق أولمبياكوس اليونانى عن سعادته، بعد فوز فريقه أمس على ضيفه ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

ونشر احمد حسن كوكا، صورة تجمعه مع لاعبو الفريق، عبر حساباته على السوشيال ميديا، قائلاً:"أكثر من مجرد نادى... نحن عائلة واحدة كبيرة".



أحمد حسن كوكا

بهذه النتيجة، يرفع أولمبياكوس رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثانى فى المجموعة ليحسم تأهله للدور الثانى برفقة ريال بيتيس صاحب الصدارة، متفوقا على ميلان الذى تجمد رصيده عند 10 نقاط أيضا ليودع المسابقة، حيث يتفوق الأول فى فارق الأهداف بعد تساويهما فى نتائج المواجهات المباشرة.