شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة ورئيس الكاف يشهدان نهائى بطولة الشاطئية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وخالد لطيف عضو الجبلاية، اليوم، الجمعة المباراة التى تجمع منتخبى نيجيريا والسنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية، المقامة حاليا فى شرم الشيخ. وتأهل منتخبا السنغال ونيجيريا لكأس العالم بعدما ضمنا اللعب فى المباراة النهائية، حيث يتأهل للمونديال صاحبا المركزين الأول والثانى. يذكر أن منتخب مصر للكرة الشاطئية كان ضمن المجموعة الأولى مع نيجيريا والمغرب ومدغشقر.

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