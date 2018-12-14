شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب اليوم لحسم المركز الثالث ببطولة أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الواحدة والربع ظهر اليوم، الجمعة، منتخبا مصر والمغرب لتحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية، المقامة حاليا فى شرم الشيخ.

ويغيب المنتخبان عن بطولة كأس العالم فى براجواى 2019 ، حيث تأهل منتخبا السنغال ونيجيريا للمونديال بعدما ضمنا اللعب فى المباراة النهائية، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثانى للبطولة.

يذكر أن منتخب الشاطئية كان ضمن المجموعة الأولى مع نيجيريا والمغرب ومدغشقر.