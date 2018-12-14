تعرف على موعد مباراة الأهلي وجيما آبا والقناة الناقلة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الجمعة مع عدد لا بأس به من المباريات لعل أهمها لقاء الأهلي ونظيره جيما آبار في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا ومباراة الرائد بالدوري السعودي التي قد تشهد ظهور المحترف المصري في صفوف الفريق محمد عطوة. ومصراوي الرياضي يستعرض موعدهما والقنوات الناقلة لهما: دوري أبطال أفريقيا 06:00 ـ الأهلي vs جيما آبا جيفار ـ القناة الناقلة: قناة النادي الأهلي. دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 02:05 - النصر vs الرائد ـ القناة الناقلة: ksa sport.

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