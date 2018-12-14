رياضة | الان وبدون تقطيع مباراة النصر ضد الرائد بث مباشر على KSA Sports

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الان وبدون تقطيع مباراة النصر ضد الرائد بث مباشر على KSA Sports والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف النصر الرائد في استاد الأمير فيصل بن فهد يوم الجمعة القادم 14 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 7 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 13 من الدوري السعودي 2018-19.

كانت آخر مباريات العالمي هي ديربي الرياض ضد الهلال في دوري كأس الأمير محمد ب

ن سلمان، ورغم التأخر بهدفين نظيفين نجح فرسان نجد في العودة والتعادل بهدفين لمثلهما، ليحافظوا بذلك على المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزعيم المتصدر، ونقطتين عن الأهلي الثالث.

بدأ الرائد يتطور في الأسبوعين الماضيين بعد بدايته الكارثية للدوري، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص نقطة من الراقي القوي جداً، وقبلها انتصر على الباطن بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليُصبح بذلك في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقاطة، بفارق الأهداف عن الفيحاء الثاني عشر بنفس الرصيد.

موعد مباراة النصر ضد الرائد والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

الملعب : استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) .

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

3:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:05 مساءاً بتوقيت مصر .

2:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:05 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:05 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:05 مساءاً بتوقيت العراق .

2:05 مساءاً بتوقيت السودان .

3:05 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:05 مساءاً بتوقيت تونس .

1:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:05 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:05 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:05 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:05 مساءاً بتوقيت قطر.

0:05 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

3:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

0:05 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر

سيستمرغياب الحارس الأساسي براد جونز بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن العالمي بداعي الإيقاف أو الإصابة في اللقاء ضد الرائد.

سيدفع كارينيو بوليد عبد الله بدلًا من جونز المصاب، وسيدفع بعمر هوساوي وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد الأوروجوياني على عبد الرزاق حمد الله في الأمام.

التشكيل | 4-2-3-1

وليد عبد الله

عوض خميس - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنام

عبد العزيز الجبرين - بيتروس

أحمد موسى - يحيى الشهري - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للرائد

لن يغيب عن الرائد أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في اللقاء ضد النصر، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب بيسنيك هاسي لإختيار التشكيل الأمثل للمباراة .

لن يغيرالمدرب الألباني كثيرًا في طريقته الذي اعتاد عليها منذ انطلاقة الموسم، وسيدفع بمحمد العمري وهشام بلقروي في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على أحمد حمودان لقيادة خط الهجوم .

التشكيل | 4-4-2

عز الدين دوخة

عبد الله الشامخ - محمد العمري - هشام بلقروي - محمد عطوة

فرحان حساني - دانيال أمورا

صالح الشهري - سلطان السوادي - سلطان فرحان

أحمد حمودان

