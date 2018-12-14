رياضة | مشاهدة مباراة النصر والرائد الآن (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النصر والرائد الآن (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق فريق النصر لاستضافة نظيره الرائد اليوم الجمعة والموافق 14/ 12/ 2018 في المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي النصر مع الرائد في منافسات الدوري على ملعب فيصل بن فهد بالملز وذ

لك اليوم في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ3:05 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل فريق النصر المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة كبيرة بقيادة مدربه هيلدر بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق أمام الهلال في ديربي الرياض بالجولة الماضية، ليوقف قطار انتصارات الزعيم ويضيف نقطة لرصيده بعد تألقه لاعب الوسط المغربي نور الدين أمرابط.

وفي الجهة الأخرى؛ يخوض الرائد مباراته ضد النصر بثقة وهدوء بعد التعادل مع الأهلي صاحب المركز الثاني في الجولة الماضية، فيما يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة بينما النصر في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

وستكون مباراة النصر مع الرائد مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة "ksa sport 1 HD" بصوت المعلق المميز فهد العتيبي، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الفريقين عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً.

