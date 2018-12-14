رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على تورينو وذلك يوم غدٍ السبت 15/ 12/ 2018 في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي. ويلتقي فريق يوفنتوس مع تورينو على ملعب أولمبيكو دي تورينو غدا السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. وستذاع مباراة يوفنتوس مع تورينو مباشرةً وحصرياً عبر قناة بي إن سبورت 4 ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الفريقين في الدوري الإيطالي عبر موقع الخليج 365 الرياضي. ويحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة فيما يتواجد تورينو في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

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