انت الان تتابع تفاصيل خبر إنجاز جديد.. قطر تستضيف نهائي السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:35 صباحاً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.

وقال الاتحاد على حسابه في موقع "تويتر" في بيان مقتضب، أمس الأربعاء: "قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقية 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر"، مشيراً إلى أن تاريخ المباراة وموعدها سيعلنان لاحقاً.

ويخوض الترجي المباراة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، في حين أحرز الرجاء لقب كأس الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، آخرها في 2014، فيما توج الوداد البيضاوي المغربي بلقب الدورة الماضية على حساب مازيمبي الكونغولي الديمقراطي (1-صفر).

ويشارك الترجي أيضاً في كأس العالم للأندية، حيث يخوض ربع النهائي أمام الفائز من مباراة العين الإماراتي وتيم ولينغتون النيوزيلندي.