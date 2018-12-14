انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تراجع المغرب.. دولة عربية تطلب تنظيم أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:35 صباحاً - تقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، المقرّرة إقامتها في يونيو المقبل، بعد ساعات من إعلان المغرب نيّته عدم الترشّح لاستضافة البطولة، وسحب تنظيمها من الكاميرون.

وأكّد الاتحاد المصري، عبر تغريدة في حسابه بموقع "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أنه أرسل طلباً رسمياً لنظيره الأفريقي من أجل تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، 2019.

وسحب الاتحاد الأفريقي التنظيم من الكاميرون؛ لعدم جهوزية ملاعبها، ليفتح الباب أمام أي دولة أخرى راغبة في التقدّم بطلب لتنظيم البطولة، على أن يكون أقصى موعد للتقديم قبل منتصف ليل الجمعة، وتم اعتماد توقيت القاهرة لكونها مقرّ الاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد المصري أعلن من قبل أنه لن يتقدّم بطلب لاستضافة البطولة في حال تقدّم المغرب بطلب التنظيم، ولكن بعد أن أعلنت الرباط عدم رغبتها في التقدّم لتنظيم الحدث تقدّمت القاهرة بالطلب.

ووضع الاتحاد الأفريقي مجموعة من المعايير للدولة المتقدمة بطلب التنظيم؛ وهي توفّر عدد 6 ملاعب لاستضافة المباريات، على أن يتم توفير ملعبين مع كل ملعب رئيسي للتدريبات، وأن يكون هناك ملعبان لا تقلّ سعتهما عن 15 ألف متفرّج، بالإضافة إلى ملعبين بسعة لا تقل عن 20 ألف متفرّج، وملعبين لا تقلّ سعتهما عن 40 ألف متفرّج.

وكانت مصر ضمنت التأهل للبطولة القارية برفقة تونس عن المجموعة العاشرة للتصفيات.