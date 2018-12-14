انت الان تتابع تفاصيل خبر "جولة العلم".. قطر تحتفل وتسعى لتحطيم أرقام قياسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:35 صباحاً - انطلقت، صباح اليوم الخميس، في دولة قطر "جولة العَلم"، التي تعبر عن الولاء والحب للوطن، وتجسد التكاتف بين المقيمين به، وتبرز المناطق السياحية والأثرية بها، ضمن الاحتفالات باليوم الوطني لهذا العام.

وقال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية: "بمشاركة من كافة أطياف المجتمع بدأت، اليوم، جولة العلم لتعكس مفاهيم الانتماء والتعايش والتضامن".

ويشارك في الجولة نخبة من الرياضيين القطريين، حيث سيعملون على تحدي كسر رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس من خلال جولة للعلم على الدراجات الهوائية.

كذلك ستعمل اللجنة الأولمبية القطرية على تحطيم رقم قياسي جديد ضمن موسوعة غينيس من خلال المشاركة بأكثر عدد من الرياضيين في فعالية الركض لمسافة 100 متر بالتتابع في جولة "العلم" في أقل من 18 ثانية.

وتهدف "جولة العلم" إلى التوعية بمرض السرطان وبأهمية الكشف المبكر عنه، حيث ستنفَّذ المبادرة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان التي تهدف بدورها إلى تمكين المرضى من التعايش مع المرض ومواجهته، وتشجيع إجراء بحوث علمية مثمرة حوله.

وستشهد جولة العلم مشاركة عشرة متعافين من مرض السرطان الذين سيحملون العلم من مؤسسة قطر إلى حديقة "أسباير".

كذلك سيكون الطفل القطري غانم المفتاح، سفيراً لـ"جولة العَلم" وفق اختيار الجنة الأولمبية القطرية .

وأبدى "المفتاح"، في مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لـ"الأولمبية القطرية"، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، سعادته الكبيرة باختياره سفيراً لـ"جولة العلم 2018"، مطالباً أبناء بلده برؤيتهم في هذا اليوم؛ موعد الحدث المرتقب.

وقال الطفل المعجزة، الذي شارك في بطولات رياضية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إن الرياضة بالنسبة إليه أسلوب حياة، يُمارسها بانتظام.

- معالم الجولة

وانطلقت جولة العلم بشاطئ سيلين، في رحلة تمر خلالها بأهم المعالم في قطر؛ كنادي قطر للسيارات، ومطار حمد الدولي، ومحطات المترو، وسوق واقف، ومؤسسة حمد الطبية، ومتحف الفن الإسلامي، وحديقة شيراتون، وكتارا، واللؤلؤة، ونادي الدوحة للغولف، وجامعة قطر، ومدينة لوسيل، ومدينة الذخيرة، ومزرعة بلدنا، والشقب، قبل استكمال رحلتها مساءً باتجاه منطقة أسباير التي سيُرفع بها العلم.

وحرصت اللجنة الأولمبية القطرية على تنويع فعاليات "جولة العالم"، حيث ستشمل الدراجات الهوائية، والعَدْو، والإبحار الشراعي، والتجديف والسباحة، بما يعكس القوة والتنوع اللذين يتميز بهما لاعبو فريق قطر.

بدوره، قال جاسم راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: "إن اللجنة الأولمبية تحرص على أن تكون لها مشاركة إيجابية في احتفالات البلاد باليوم الوطني؛ لما يمثله هذا الاحتفال من أهمية كبيرة لوطننا الحبيب قطر، ولذلك فقد سعينا إلى أن يكون احتفال هذا العام مميزاً من خلال جولة العلم، حيث سيزور العلم مناطق جديدة من أجل إلقاء الضوء على المناطق السياحية والأثرية".

وأضاف البوعينين خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة يوم الثلاثاء الماضي: "إن المشاركة ستكون أكبر مع إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين، بالتعبير عن الولاء والانتماء لهذا الوطن من خلال المشاركة في جولة العلم".

وستركز الجولة على ثلاثة محاور؛ الأول علم قطر الذي يُعبر عن الوحدة الوطنية، والثاني الجولة نفسها والمشاركون فيها والتي تُعبر عن تعدد الثقافات في المجتمع في انعكاس للتضامن والوحدة والتفاهم، والمحور الثالث هو وجود عنصر الرياضة من خلال مشاركة الجميع في جولة العلم في مجموعة من الرياضات المختلفة تتضمن الجري والمشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية وغيرها، وفق اللجنة.

- أرقام قياسية

وعرّفت الشيخة أسماء آل ثاني، مديرة إدارة التسويق والاتصال باللجنة الأولمبية القطرية، بخريطة مسار العلم وأبرز المحطات التي ستزورها الجولة.

وقالت آل ثاني: "سنسعى هذا العام إلى محاولة تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس، أولهما بأكثر عدد مشارك من الأفراد في مسيرة الدراجات الهوائية، والتي ستنطلق من مطار حمد الدولي لتختتم في مشيرب".

وأوضحت أن اللجنة الأولمبية القطرية تعمل من كثب مع الاتحاد القطري للدراجات الهوائية لضم رياضيين من فريق الأدعم ومحترفين في الدراجات الهوائية من المجتمع المحلي.

أما الرقم القياسي الثاني الذي تسعى الجولة إلى تحطيمه فهو أكثر عدد من المشاركين في فعالية الركض لمسافة 100 متر بالتتابع في جولة "العلم".

وبينت أن المحاولة ستتم في حديقة الأكسجين التي تمثل الرئة الخضراء للمدينة التعليمية، حيث إن الرقم الحالي سجله مجموعة من 252 مشاركاً في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012.

وسيقف العلم في محطته قبل الأخيرة عند الاتحاد القطري لكرة القدم، ومنه سيتجه حاملو العلم بالعلم إلى حديقة أسباير، حيث ستُختتم الجولة برفع العلم، تصاحبها مجموعة ممتعة من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني لقطر.