انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول تركماني: استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم مبهرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 14 ديسمبر 2018 07:35 صباحاً - أكد أرسلان كيياسوفيتش، الأمين العام للاتحاد التركماني لكرة القدم، أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 مبهرة، وذلك عقب زيارته لجناح اللجنة العليا للمشاريع والإرث "البافيلون"، في الدوحة.

وقال كيياسوفيتش في حديث لوسائل الإعلام، على هامش انعقاد قمة الفيفا التنفيذية لكرة القدم، التي تستضيفها الدوحة بين 11 و13 ديسمبر الجاري: "قطر تمتلك بنية تحتية رائعة في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، ولديها منشآت رياضية رائعة".

وأضاف: "قطر لديها تقدّم مذهل نحو استضافة كأس العالم؛ بما تملكه من خبرات وما يتوفر لديها من إمكانات هائلة، لا سيما فيما يتعلّق بالبنية التحتية، ليس في القطاع الرياضي فحسب، بل في مختلف القطاعات في الدولة".

وأوضح كيياسوفيتش أن "الملاعب والمنشآت الرياضية في قطر تحاكي ما هو موجود في العالم، وذلك سيكون إرثاً عظيماً للمنطقة بأسرها، وليس لقطر وحدها".

وعبّر عن فخره بتمثيل قطر لآسيا كلها في تنظيم نسخة رائعة من كأس العالم، "خاصةً مع أجواء الطقس الرائعة"، مشيراً إلى أنها فرصة للاستمتاع بكرة القدم سواء للاعبين أو الجماهير.

وبيّن أن بلاده تتطلع لتعاون مثمر وبنّاء مع الاتحاد القطري لكرة القدم، والاستفادة من خبراته الكبيرة، خاصةً في مجالات الدورات التدريبية وإقامة المعسكرات والمباريات الودية بين المنتخبات.

وتتواصل الاستعدادات في قطر على قدم وساق لاستضافة البطولة الكروية الضخمة، حيث إنها جهّزت استادات رياضية تتناسب مع حالات الطقس في الفترة التي سيجري فيها عقد المونديال.