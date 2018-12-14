شكرا لقرائتكم نيجيريا تواجه السنغال فى نهائى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، منتخبا نيجيريا والسنغال فى المباراة النهائية ببطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية، المقامة حاليا فى شرم الشيخ. وتأهل منتخبا السنغال ونيجيريا بعدما ضمنا اللعب فى المباراة النهائية، حيث يتأهل للمونديال صاحبا المركزين الأول والثانى. يذكرأن منتخب مصر للكرة الشاطئية كان ضمن المجموعة الأولى مع نيجيريا والمغرب ومدغشقر.

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