شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على المشاركة فى دورى الصالات والجبلاية تنتظر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اتحاد الكرة اتصالاته بالنادى الأهلى لحث النادى الأحمر على المشاركة فى بطولة دورى الصالات الموسم المقبل، بعد حصول الاتحاد على موافقة من الزمالك للمشاركة فى النسخة المقبلة للبطولة.

ويأمل مسئولى الجبلاية فى مشاركة الأهلى بعد موافقة الزمالك حتى يتثنى للاتحاد تسويق الدورى بالشكل الذى يأمله خاصة وإن القلعة الحمراء ستمنح البطولة مكاسب بالجملة حال مشاركته فيها.

يذكر أن منتخب شباب الصالات فاز مؤخرا بالميدرالية البرونزية فى أولمبياد الأرجنتين.