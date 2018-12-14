شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تصارع السنغال لخطف لقب بطل إفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثانية والنصف عصر اليوم، الجمعة، منتخبا نيجيريا والسنغال فى المباراة النهائية ببطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية، المقامة حاليا فى شرم الشيخ. وتأهل منتخبا السنغال ونيجيريا للمونديال بعدما ضمنا اللعب فى المباراة النهائية، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثانى فى البطولة القارية. يذكر أن منتخب مصر للكرة الشاطئية كان ضمن المجموعة الأولى مع نيجيريا والمغرب ومدغشقر، وخسر فى دور قبل النهائى أمام نيجيريا.

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