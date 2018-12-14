رياضة | نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى جرايم سونيس لاعب ليفربول السابق أن الفرعون المصري محمد صلاح لا يمكن أن يقارن بأساطير الريدز السابقين خصوصاً أنه لا يزال في موسمه الثاني مع الأحمر.

وقال سونيس خلال تصريحات صحفية: "محمد صلاح لاعب رائع، لكن هذا موسمه الثاني مع ليفربول، ولا يمكن أن تقارنه بأساطير الفريق، دعنا نتحدث عن هذا الأمر بعد خمس سنوات".

وتابع: "عندما نتحدث عن أساطير ليفربول، فهم أولئك الذين فازوا بالعديد من الألقاب، لكن صلاح مازال في موسمه الثاني، ولم يحقق أي لقب مع الفريق.

وتحدث سونيس عن مقارنة صلاح بهازارد لاعب تشيلسي مشيراً إلى أن "مو" يتفوق على هازارد فقط من الناحية التهديفية، لكن البلجيكي لاعب أكثر تكاملا، وثابت على نفس المستوى فترات طويلة.

ويعتقد لاعب ليفربول السابق أن إيدين هازارد يستحق أن ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز.