رياضة | القمة العربية المنتظرة.. موعد مباراة الترجي التونسي ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة العربية المنتظرة.. موعد مباراة الترجي التونسي ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في الدول العربية بالتحديد نحو دولة الإمارات من أجل الاستمتاع ومشاهدة مباراة الترجي التونسي مع العين الأماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الترجي التونسي ضد العين الإماراتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الترجي التونسي مع العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد وذلك غداً السبت في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق العين الإماراتي في الصعود للدور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد تخطي عقبة ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لمثلهم.

وتعد مباراة قوية للغاية بين بطل أفريقيا الترجي وبطل الدوري الإماراتي العين حيث أن طرفي اللقاء فرقتين عربيتين فيما سيكون الزعيم مدعم بعاملي الأرض والجمهور.

وستكون مباراة العين والترجي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر للقاء مجاناً عبر موقع الخليج 365 الرياضي.