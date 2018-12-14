الان تتابع الاتحاد يدخل مواجهة الباطن بــ«أرقام مخيفة» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365 - محمد بن نافع :

يحل الفريق الاتحادي ضيفاً على نظيره الباطن في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (13) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة.

حيث يدخل الاتحاد هذه المواجهة بأرقام مخيفة تعد الأسوأ في تاريخه بالدوري السعودي تلك الأرقام جعلت منه متذيلاً للترتيب وبظروف مختلفة ومتغيرات كثيرة سواء كانت فنية أو إدارية أجبرته وحيدته عن المنافسة وحتى عن تحقيق أي انتصار على الرغم من انقضاء (12) جولة في الدوري حتى الآن.

كيف وصل الاتحاد إلى ذيل الترتيب بلغة الأرقام؟ :

لعب الاتحاد (12) مباراة .

عدد المدربين في الدوري (3)

عدد الرؤساء (2)

خسر (9) مواجهات

تعادل (3) مباريات.

حقق الفوز في (0) مباراة.

له من الأهداف (13)

ولج مرماه (28) هدفاً .

معدل التسجيل في كل مباراة (1.08)

معدل ولوج الأهداف في مرماه لكل مباراة (2.33)

معدل التسجيل في كل شوط (0.54).

معدل ولوج الأهداف مرماه في كل شوط (1.16)

الفارق بين ماله وماعليه (15-) وهو الفارق الأعلى بين فرق الدوري.

الدفاع الاتحادي الأضعف في الدوري .

يعتبر الهجوم الاتحادي ثاني أضعف هجوم من حيث التسجيل بعد الفريق الأحدي ومتساويا مع أندية الرائد والفيحاء والشباب.

كل تلك الأرقام والمفارقات السلبية جعلت من الاتحاد متذيلاً للترتيب وواضعاً بذلك أكثر من علامة استفهام أمام محبيه وجماهيره لم تجد من يجيب عليها.