شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطالب لاعبى الزمالك بغزارة تهديفية فى شباك بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، من لاعبيه خلال الجلسات الأخيرة ضرورة إحراز العديد من الأهداف فى شباك القطن بطل تشاد خلال مباراة الذهاب فى دور الـ32 المقرر لها مساء غدا السبت.

وشدد جروس خلال حديثه مع لاعبى الزمالك على ضرورة تحقيق فوز مريح أمام القطن التشادى لخوض مباراة العودة بأعصاب هادئة وتجنب حدوث أى مفاجآت خلال لقاء الإياب المقرر له أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى.

وشدد جروس أنه لن يسمح بتكرار سيناريو البطولة العربية بعد توديع الزمالك للمسابقة بدور الـ16 أمام الاتحاد السكندرى رغم الفوز بمباراة الذهاب خارج ملعبه ثم الخسارة على أرضه والخروج بركلات الترجيح .