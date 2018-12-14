شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب الحضرى بإحضار العروض لتفعيل قرار البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو النادى الإسماعيلى، عصام الحضرى حارس مرمى الفريق بسرعة إحضار العروض التى يمتلكها للبت فيها والموافقة على أفضلها لتفعيل قرار عرضه للبيع.

وقرر عصام الحضرى الرحيل عن الإسماعيلي وانقطع عن التدريبات، بينما أعلن النادى عرض الحارس المخضرم للبيع، وخصم نصف مليون جنيه من مستحقاته المالية.

وبدأت الأزمة بعد ما تعرض الحضرى للهجوم من قبل جماهير الإسماعيلى، ثم غاب الحارس عن السفر مع بعثة الفريق إلى بورندى لخوض مباراة لو ماسيجير البورندى، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ليقرر المجلس بتحويله إلى التحقيق.