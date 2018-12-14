شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء الاحتراف.. المبادلة شرط رحيل أصحاب الخبرات بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو نادى الزمالك شرطا لرحيل أى لاعب من الكبار أصحاب الخبرات وهو الدخول فى صفقات تبادلية للتعاقد مع العناصر التى يسعى الأبيض لضمها خلال الميركاتو الشتوى المقبل مع استثناء من يتلقى عروض خارجية للاحتراف بأحد الدوريات العربية أو الأوروبية .

وتضم قائمة المرشحين للرحيل عن الزمالك عدد من الأسماء البارزة أبرزهم المغربى حميد أحداد و محمود دونجا و أحمد مدبولى بالإضافة إلى أحمد رفعت المقيد بقائمة الانتظار منذ انطلاق الموسم الحالى .