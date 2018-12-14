شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد يواجهون البحرين وديا استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم، الجمعة، منتخب كرة اليد الأول نظيره البحرينى فى صالة هليوبوليس الشروق فى إطار استعداد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم بالدنمارك فى شهر يناير المقبل ومن المقرر أن يتقابل المنتخبان مرة ثانية يوم الأحد القادم فى ودية ثانية بينهما بصالة استاد القاهرة .

يستكمل المنتخب معسكره بالقاهرة عقب الوديتين إلى أن يسافر إلى لاتفيا لإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 26 إلى 30 من ديسمبر الجاري، يلعب خلاله ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب، ثم يعود للقاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، ثم يستأنف المنتخب معسكره في القاهرة لحين السفر إلى الدنمارك 10 يناير للمشاركة في بطولة العالم.