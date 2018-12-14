مواعيد مباريات اليوم بدوريات أوروبا وأبطال أفريقيا

أسامة حافظ

تقام، اليوم الجمعة، مباريات بدوري أبطال أفريقيا ودوريات أوروبا وأبرزها.. دوري أبطال أفريقيا

الأهلي مع جيما أبا جيفار 6:00 مساء

النصر مع حوريا 6:00 مساء

النادي الرياضي القسنطينى مع فيبرس 8:00 مساء كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

مصر مع المغرب (المركز الثالث) 1:15 ظهرا

نيجيريا مع السنغال (النهائي) 2:30 عصرا الدوري الإسباني الدرجة الأولى

سيلتا فيجو مع ليجانيس 10:00 مساء الدوري الألماني الدرجة الأولى

نورنبيرج مع فولفسبورج 9:30 مساء

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