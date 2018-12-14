اتحاد الكرة ينفي إلغاء الدوري في حال فوز مصر بتنظيم بطولة إفريقيا

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نفى الاتحاد المصري لكرة القدم وجود أي نية لإلغاء بطولة الدوري الممتاز في حال فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019.
وتقدم اتحاد الكرة أمس /الخميس/، بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل، وذلك بعدما قرر الكاف سحب تنظيم المسابقة من الكاميرون لعدم جاهزية ملاعبها.
وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي عن المجلس - في بيان نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فس بوك) - إنه لا صحة على الإطلاق لوجود نية...
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