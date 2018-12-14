رياضة | التشكيل المتوقع للأهلي أمام جيما الأثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام جيما الأثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره جيما أبا جيفار الأثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – محمد شريف – ناصر ماهر

خط الهجوم : مروان محسن.

وأعلنت قناة النادي الأهلي عن إذاعة هذا اللقاء حصريا علي قناة الفريق علي قمر النايل سات، بينما تذيع مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية البطولة من دور المجموعات.

وخسر النادي الأهلي البطولتين الماضيتين في دور النهائي، حيث انهزم في عام 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي، بينما فشل في الفوز بالبطولة الموسم الماضي في موسم 2018.

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