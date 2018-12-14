رياضة | صالح موسى: لاعبو الزمالك حاولوا إقناع باتشيكو بالبقاء لكنه أصر على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح موسى: لاعبو الزمالك حاولوا إقناع باتشيكو بالبقاء لكنه أصر على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح صالح موسي لاعب منتخب السويس، أن جايمي موريرا باتشيكو مدرب الزمالك السابق، حاول الرحيل من قبل دون سبب واضح ، لكن لاعبي الفريق تحدثوا معه للبقاء.

وقال"صالح"في لقائه ببرنامج "الزمالك والجماهير" الذي يقدمه الإعلامي "أحمد هاني زادة" عبر قناة الحدث اليوم: "باتشيكو يعتبر من أفضل المدربين التي تتدربت معهم، وكان قريب جدا مع كل اللاعبين ويتعامل معانا بشكل جيد".

وأضاف: "باتشيكو حاول الرحيل من قبل دون سبب واضح، لكن لاعبي الفريق تحدثوا معه للبقاء وهو استجاب لهذا الأمر ".‎‎

وأتم: " على المستوى الشخصي أحب نوعية المدربين التي تشبه باتشيكو، وللأسف صمم أن يرحل بصورة غير احترافية".