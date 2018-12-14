كاتب أمريكي: على الكونغرس أن يدين تنظيم قطر للمونديال

نشر الكاتب الأمريكي توم روجان مقالا بصحيفة "واشنطن إكزامينر" طالب فيه الكونغرس بأن يصدر قرارا يدين تنظيم قطر لكأس العالم 2022، وذلك لما اعترى هذا الملف من شبهات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وبدأ الكاتب مقاله بالقول: "في مقال مثير للسخرية في صحيفة "واشنطن تايمز" الثلاثاء الماضي، يقدم الكاتب الأمريكي روب سوباني رسالة حب إلى قطر".

وفي تعليقه على ذلك، قال توم روجان: "هذا أمر غريب. ففي كل الأحوال، قطر ممول بارز للإرهابيين والسلفيين الجهاديين وحليف مقرب من إيران. ولا تتضح كيفية توافق هذه الأنشطة مع المصالح الأمنية الأمريكية".

وأضاف روجان: "ومع ذلك ، فإن سوباني لديه سجل حافل من كتابة رسائل الحب إلى الطغاة، حيث كتب في السابق لصالح القيادة السلطوية في أذربيجان".

واستدرك روجان بأن العنصر الأكثر إثارة للسخرية في مقال سوباني هو زعمه بأن "الكونغرس الأمريكي يجب أن يفكر في إصدار قرار يقدم الدعم الكامل لاستضافة قطر لكأس العالم 2022، واصفا هذا الأمر بالجنون.

وفي هذا الصدد، أوضح روجان أنه أولا، قطر عديمة الفائدة في كرة القدم، وثانياً، شابت محاولة قطر لاستضافة كأس العالم رائحة الفساد من جانب الهيئة الفاسدة في العالم (الفيفا).

وأضاف: "ولكن لفهم مدى السخرية الحقيقية من إقامة كأس العالم بقطر، فقط استمع إلى الكيفية التي وصف بها مدرب كرة القدم الإنجليزي إيان هولواي خطط نقل بطولة كأس العالم بقطر من الصيف إلى الشتاء"، مشيرا إلى تصريح هولواي في هذا الصدد: "لقد انقلب العالم بأكمله رأسا على عقب.. عيد ميلاد سعيد".

وتابع روجان: "هولواي على حق، كأس العالم بقطر مزحة، لكنها ليست مجرد مزحة.. إنه أيضًا عار أخلاقي؛ فبعد كل شيء ، وبعيدا عن روائح الفساد، شيدت قطر ملاعبها لكأس العالم من خلال استعباد العمالة".

واستطرد أن السبب الوحيد لتحسين ظروف العمال في السنوات الأخيرة هو اهتمام الصحافة بالأمر.

واختتم روجان مقاله بالقول: "كل هذا يقودني إلى اقتراح مسار عمل مختلف للكونغرس، فبدلاً من إصدار قرار يدعم كأس العالم في قطر، يجب على الكونغرس إصدار قرار يدين ذلك وبالسخرية المحزنة التي يستحقها".