شكرا لقرائتكم أفولابي يغادر إلى نيجيريا بعد فسخ عقده مع الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر النيجيرى أوكيكى أفولابى مهاجم الاسماعيلى اليوم الجمعة متوجهاً لبلاده بعد فسخ التعاقد بالتراضى، بعد إعلان مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان التعاقد مع ثنائى أجنبى جديد.

وأعلنت إدارة النادى الإسماعيلى عن ضم ثنائى أجنبى، أحدهما كولومبى والثانى من أفريقيا وكلاهما يشغل مركز المهاجم وتضم قائمة الدراويش حاليا 4 أجانب وهو الحد الأقصى المسموح به من اتحاد الكرة حسب اللائحة من اللاعبين الأجانب.

ويمتلك الإسماعيلى ريتشارد بافور قلب الدفاع ولسعد الجزيرى جناح الفريق، بجانب الثنائى الهجومى كريستوفر ماندوجا وأوكيكى أفولابى، وتم الاستقرار على رحيل أفولابى فى ظل المستوى السيئ الذى ظهر به المهاجم النيجيرى مع الدراويش .

يذكر أن الإسماعيلى ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربى، وينتظر بداية مشواره الأفريقى ضد القطن الكاميرونى فى دور الـ32 لدورى الأبطال يوم الأحد المقبل.

ويخوض الإسماعيلى موسما غير موفق بالنسبة للدورى، حيث يحتل المركز الأخير بـ13 نقطة من 13 مباراة.