شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فريق جيما الأثيوبى تصل القاهرة لمقابلة الأهلى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقامت سلطات المطار بتخصيص فرق من كافة الإدارات المعنية للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصول البعثة. وتأهل فريق جيما الأثيوبي لدور الـ32على حساب أساس تيليكوم بطل جيبوتي، بعدما فاز الأول على الأخير في جيبوتى 3ـ 1 ، قبل أن يتعادل معه في مباراة العودة ليحجز بطل إثيوبيا بطاقة العبور لهذا الدور لأول مرة في تاريخه.



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